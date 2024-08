Mitos e verdades sobre o chá

Se você faz parte de um seleto grupo que imagina que toda planta, flor ou erva quando mergulhada em água fervente para dela extrair princípios medicamentosos ou alimentícios se torna chá, você se engana. Pois, nem toda infusão de planta se torna essa bebida tão famosa e antiga.

Para esclarecer esse equívoco, é importante saber que apenas as bebidas derivadas da planta Camellia sinensis, de origem asiática, são consideradas chá. Isso inclui o chá branco, verde, preto, oolong (azul) e Pu-erh. A diferença entre esses tipos de chá está no modo como as folhas são processadas e envelhecidas.

Por exemplo, o chá preto passa por um processo de oxidação total. Na sequência, suas folhas sofrem por uma desidratação. Como resultado, ele ganha um sabor mais encorpado e intenso. Outra característica, além da cor escura, é o alto teor de cafeína.

Já o chá oolong, apesar de ser chamado de azul, tem uma cor que varia entre o verde e o preto. Isso ocorre devido ao nível de oxidação que as folhas sofrem durante o processamento, o que também altera seu sabor

Além disso, o chá pu-erh é uma versão mais envelhecida do chá verde, tornando-se um pouco mais caro devido ao seu processo de pós-fermentação. Já o chá verde é rico em antioxidantes e cafeína, uma combinação que ajuda a proteger áreas do cérebro relacionadas à memória e ao aprendizado.

Chá é remédio?

Outra dúvida que entra na questão mito ou verdade, se encontra nos poderes de cura do chá. De acordo com a Thaís Barca, nutricionista especializada em fitoterapia afirmou que a bebida pode sim ser considerada um “medicamento”, pois oferece inúmeros benefícios à saúde. “Eles são antioxidantes, anti-inflamatórios, reduzem doenças cardiovasculares, alteram a absorção do colesterol LDL, melhoram o HDL, ajudam na manutenção e perda de peso”, explica a profissional ao Paladar. Saiba mais neste link.

Melhores chás do mundo

Alguns se destacam mais do que outros e, com base em suas avaliações, o TasteAtlas reuniu uma lista dos melhores chás do mundo. Para entender o ranking, saiba que os usuários atribuem notas de até 5 depois de experimentarem chás de vários tipos durante viagens e experiências pessoais. Veja o top 3:

Hojicha (4,5 estrelas) Black Tea (chá preto com 4,4) Pu Erh (4,4 estrelas)

