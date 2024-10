Ricos em vitaminas: descubra por que incluir esses três ingredientes no seu molho de tomate

Quando o assunto é molho de tomate, normalmente as pessoas seguem receitas tradicionais. Aquelas caseiras, passadas de geração em geração. Mas, muitas das vezes, esquecem dos benefícios que os ingredientes corretos podem trazer na hora de enriquecer o seu molho.

A começar pelo tomate, um alimento é muito benéfico para a saúde de quem o consome. O tomate contém licopeno, uma substância que, quando ingerida, está associada à redução significativa do risco de doenças cardiovasculares como aterosclerose e doença cardíaca coronária.

Além disso, ele ajuda também na prevenção de placas nas artérias e diminuição do colesterol ruim. Outros benefícios são a prevenção da degeneração muscular e preservação da saúde ocular. Porém, existem mais dois ingredientes super importantes na hora de cozinhar o seu molho de tomate perfeito. Confira:

Benefícios do manjericão

O manjericão, um tempero natural, faz toda a diferença na cozinha. Além de realçar o sabor das receitas, é rico em vitaminas e minerais. Ele também auxilia na digestão e tem ação diurética, ajudando a combater problemas estomacais.

Benefícios do azeite

Especialistas em alimentação recomendam o uso de azeite de oliva extravirgem na rotina alimentar. Ele é rico em compostos fenólicos, gorduras saudáveis, vitamina E e componentes bioativos, que contribuem para a saúde do coração e do cérebro.

Além disso, o azeite auxilia na redução do risco de diabetes e oferece propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Saiba mais neste link.

Receitas de molho de tomate

Agora que você já sabe os benefícios dos principais ingredientes dessa receita, separamos duas sugestões que envolvem molho vermelho. Uma para massas e outra para pizza caseira. Veja abaixo.

O molho de tomate caseiro perfeito

Ricos em vitaminas; saiba o por que de usar esses dois ingredientes em seu molho de tomate Foto: Marcos Mendes/ Estadão

O segredo aqui é buscar por tomates maduros, saudáveis, bem vermelhos e firmes. o provar, não pode estar muito ácido. Com bons tomates, você estará a meio caminho do molho perfeito. Saiba mais sobre a receita neste link.

Molho de tomate para pizza

Molho de tomate para pizza Foto: Arthur Hidden/ Adobe stock

Esse molho de tomate é fácil, feito apenas com tomates assados, azeite e sal, e vai fazer toda a diferença na sua pizza caseira. Quer saber mais detalhes? Confira o passo a passo completo aqui.

Embora o molho de tomate com manjericão e azeite ofereça benefícios para a saúde, é importante lembrar que uma alimentação equilibrada vai além do consumo de alguns ingredientes específicos. Para obter melhores resultados, combine esses alimentos com uma dieta variada e prática regular de exercícios físicos. Sempre consulte um profissional de saúde para orientações personalizadas.