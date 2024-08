Morre Silvio Santos: relembre qual era a comida preferida do apresentador

Senor Abravanel, conhecido mundialmente como Silvio Santos, um dos maiores nomes da história da TV brasileira, morreu neste sábado, 17, aos 93 anos de idade. A informação foi confirmada pelo SBT no X, antigo Twitter. O apresentador e empresário, foi o fundador do SBT, emissora em que trabalhou ao longo das últimas quatro décadas.

O apresentador estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Silvio tinha voltado para unidade hospitalar no começo do mês, poucos dias depois de receber alta médica após um quadro de H1N1.

Na publicação do SBT no X, o canal escreveu: “Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria”.

“Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações”, finalizou.



Relembre o prato favorito de Silvio Santos

Durante uma reportagem do programa “Melhor da Tarde”, apresentado pela Catia Fonseca, a chef Karla Silveira revelou alguns pratos favoritos dos famosos. Segundo a nordestina, Silvio Santos amava chocolate. No entanto, experimentou a sobremesa Romeu e Julieta. “Ele adorou. Quase todos os eventos que eu faço [depois de servir o Silvio], tem dele, virou o sorvete da Karlota”, revelou.

Romeu e Julieta chique, no copinho

A goiabada leva vinho tinto. O queijo éfromage blanc. E a farofinha de castanha de caju torrada arremata essa sobremesa que é simples e chique ao mesmo tempo.Veja receita. Foto: Roberto Seba/Estadão

Que tal prestar uma homenagem ao Silvio Santos se aventurando ao recriar a sobremesa que ele tanto gostava? Nesta receita, você vai precisar de seis ingredientes. Não esqueça de finalizar com farofa doce. Veja o passo a passo completo neste link.