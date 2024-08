O Bar du Quartier e outros restaurantes de Claude Troisgros vão oferecer um negroni engarrafado no cardápio, que nada mais é do que um lançamento bastante original e autêntico que estará disponível para a compra partir do dia 8 de agosto.

O drinque pode ser consumido com pratos que o próprio chef indica, no Bar du Quartier, por exemplo, criando aquela combinação perfeita no paladar. Então, experimente um negroni engarrafado com steak tartare ou ostras.

Embora essa seja uma sugestão, claro que você pode se deliciar com opções em outros restaurantes de Claude Troisgros, no complexo Le Quartier. De acordo com Gilberto Amendola ao Estadão, na editoria Cultura, esse é um drinques favoritos do chef.

Negroni

O negroni é um drinque famoso que ganhou diversas variações ao redor do mundo, mas a receita original ainda é uma das prediletas do público. Confira quais ingredientes usar e passos seguir para completar a bebida. Veja a receita completa aqui.

Negroni com abacaxi

O fruto dá um toque especial para a receita, que precisa de poucos ingredientes e fica pronta em apenas três passos. Ao final, você pode decorar o drinque com uma fatia de laranja. Veja a receita completa aqui.

Negroni evolutiondo Stella Restaurante e bar. Foto: Divulgação Stella Restaurante e bar

Negroni de gim e licor de catuaba

O negroni engarrafado é uma das opções para experimentar, e o negroni com gim e licor de catuaba é outra excelente versão, que surpreende amigos e familiares em casa. Veja a receita completa aqui.