Conheça a história do drinque Coronel Negroni e a sua ligação com o filme 007

O Negroni é um dos drinques mais clássicos da coquetelaria e pode ser encontrado no mundo inteiro. Justamente por ser tão famoso, possui algumas variações que também ficaram muito conhecidas com tempo, entre elas o Coronel Negroni.

Este coquetel é uma releitura do drinque tradicional e já foi consumido até mesmo por James Bond, personagem da obra de Ian Fleming.

Conhecido por pedir na maioria das vezes dry martini ou vésper - batido, não mexido, o agente fictício 007 variou as bebidas no livro “For Your Eyes Only” (Somente Para Seus Olhos, em tradução livre), de 1960, no capítulo “Risico”, e pediu um Coronel Negroni.

Segundo Gilberto Amendola, jornalista do Estadão especializado em coquetelaria e autor do Balcão do Giba, explica que o drink tem origem italiana e tem origem no final da década de 1910 provavelmente.

“Essas histórias de origem de drinques nunca são exatamente precisas, porque o conceito de coquetelaria surgiu no começo do século XIX, só que já existia muita história antes disso, que foi se perdendo”, afirma.

O drinque pode ser feito com diferentes tipos de destilada desde que mantenha as características tradicionais. No Brasil, há inclusive opções do coquetel com cachaça. Para saber mais sobre o drinque e suas variações com cachaça, leia a matéria completa aqui.