Especialistas indicam os melhores negronis de São Paulo

O negroni é um drinque clássico da coquetelaria que conquistou popularidade mundial. Criado em 1919 com um nome que homenageia o conde Camilo Negroni, o drinque hoje leva poucos ingredientes e um sabor marcante, mas ganhou adaptações saborosas que acabaram caindo no gosto do público e marcando presença em bares de São Paulo.

Paladar reuniu especialistas, como Ingrid Shindo, chef de bar do Virado, Márcia Martins, bartender do Ella Fitz e Alê D’Agostino, bartender do Guilhotina Bar, para descobrir quais lugares da cidade valem a pena visitar e experimentar negronis:

Bar do Terraço Itália

O negroni do bar do Terraço Itália, situado no centro da capital paulista, é a indicação do bartender Alê D’Agostino, que elogia a produção como equilibrada, que pode ser apreciada em um ambiente agradável.

Trinca Bar

A bartender Márcia Martins cita que esse lugar de Pinheiros se destaca pela produção minuciosa de negroni, priorizando o uso de vermute entre os ingredientes. Eles oferecem a versão clássica, mas também criações autorais, como o White Negroni, com gin, vermutes brancos Trinca.

Pina Drinques

Localizado na Barra Funda, o Pina Drinques é a alternativa de Alex Ferrer para experimentar negroni, que se destaca por possuir opções que se diferenciam bastante, como o Unusal Negroni, com lillet branc, aperol e gin.

Além desses três bares, você pode conhecer outros que também oferecem negroni com qualidade, variando entre a versão clássica ou criações originais com a alma desse drinque tão famoso. Confira o conteúdo completo aqui.

Receita: negroni clássico

Que tal apostar na versão autêntica do negroni, mas preparada em casa? Fazer esse drinque é simples, você precisa apenas de três ingredientes e o mixing glass, finalizando com uma rodela de laranja. Veja a receita completa aqui.

Negroni no copo. Foto: Codo Meletti/Estadão