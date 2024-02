Xeque Mate: conheça a história por trás do drinque em lata eleito o nº1 por especialistas do Paladar

De acordo com a matéria de Danielle Nagase, em colaboração com especialistas convidados do Paladar, o drinque em lata Xeque Mate ficou em primeiro lugar no teste para descobrir os melhores do mercado, especialmente aqueles que combinam com o Carnaval.

A bebida apresentou um gostinho brasileiro ao misturar o guaraná, mate e limão entre os ingredientes. O produto também foi elogiado por ser leve e saboroso, além de ser ideal para consumir em dias quentes.

A matéria do Estadão escrita por Luciana Dyniewicz diz que a bebida ganhou sucesso desde as primeiras produções de dois amigos em Belo Horizonte (Minas Gerais). Agora, pode ser encontrada em outros estados do Brasil.

Embora seja um drinque que combine com os bloquinhos, é claro que ele pode ser mais uma opção para saborear durante encontros com amigos e família. Leia o conteúdo para descobrir a classificação completa.