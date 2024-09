Saiba quanto custa o novo menu-degustação do D.O.M.

O restaurante D.O.M., comandado pelo chef Alex Atala, acaba de lançar um novo menu-degustação que traz ingredientes do sertão. O cardápio especial foi criado para celebrar os 25 anos da casa e custa R$ 760 (ou R$ 1.300 com harmonização). Saiba tudo sobre o novo cardápio na matéria de Danielle Nagase.

Menu com doze passos

Dividido em doze passos, a experiência do novo menu começa com uma bala de cajuína com um toque de cachaça, seguida por quatro petiscos: batata doce com queijo coalho; peixe com fubá; carne de fumeiro com mandioca; e frango com farofa.

Em seguida, é servida uma crepioca de ora-pro-nóbis em forma de capelete, recheada com abóbora assada e carne seca desfiada, arroz com ovo e beiju com feijão andu e mocotó.

Pratos principais

Para os pratos principais, tem o peixe cozido na folha de bananeira com farinha de mandioca e tapioca, a codorna confitada servida com pirão e ora-pro-nobis refogada no azeite de dendê e leite de coco. Para fechar, a “couve, toicinho e cabrito”.

Sobremesa

Para encerrar, é servida a sobremesa - um doce de feijão de corda com sorbet de melão, um bacuri com doce de coco verde e mel de abelhas nativas e o charmoso pudim de tapioca com cajá. O menu-degustação termina com o trio de bolinhos nordestinos: bolo de rolo, Souza Leão e bolo de noiva.