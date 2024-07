Novo restaurante inspirado no filme “Magic Mike” já tem data para inaugurar

Lisboa vai receber uma novidade interessante neste próximo mês. Se você é do tipo que curte comida e dança, esse atrativo vai te interessar. De acordo com o Nit, no próximo dia 16 de agosto, um novo restaurante erótico será aberto na rua Barão de Sabrosa, número 246, em Alto do Pina — perto da Fonte Luminosa.

A proposta tem como inspiração o filme “Magic Mike”, que retrata a vida de alguns strippers exercendo seu trabalho, em meio de muita sedução, conquistas, e claro, um verdadeiro espetáculo. Contudo, a definição dada pelo responsável, Enzo Carvalho, não foge disso.

“Trata-se de um espaço que combina um restaurante com um clube erótico, inspirado no universo dos filmes ‘Magic Mike’, que alia a boa e tradicional comida portuguesa a espetáculos de striptease, burlesco e pole dance”, contou.

Além disso, o responsável pelo restaurante juntou a vontade de ter um negócio próprio e seu ramo como stripper para abrir o estabelecimento. “Penso que faltava algo assim em Portugal. Um espaço que combinasse o que de melhor temos para oferecer em termos de gastronomia, com espetáculos divertidos, diferentes e sexy, que convidam a momentos descontraídos, sejam estes entre amigos, colegas de trabalho ou casais”, revelou.

Confira um pouco do entretenimento

PUBLICIDADE

O espetáculo

Enzo revelou ainda, o cuidado com as apresentações. “Temos os espetáculos dos bailarinos que fazem lembrar os filme, os Magic Dólares, que os clientes podem adquirir para presentear os artistas de forma atrevida, e o water show, um espetáculo com água similar aos da longa-metragem”, disse.

The Lingerie Restaurante

Em Portugal a coisa pega fogo! Além da novidade do novo restaurante de “Magic Mike”. O The Lingerie Restaurante é a nova sensação gastronômica de Coimbra, Portugal. Com uma proposta inovadora, o restaurante busca atrair o público não apenas com danças eróticas, mas também com um cardápio provocante.

PUBLICIDADE

O estabelecimento, que já conquistou cinco prêmios Cinco Estrelas na categoria de Melhor Restaurante Temático, planejava abrir suas portas em julho. Agora, oficialmente com data de inauguração para o dia 03 de agosto.