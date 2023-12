Nutella vs. 10 marcas: quem ganhou o teste de creme de avelã?

O creme de avelã com chocolate é muito popular no Brasil e no mundo, especialmente a marca Nutella, fazendo parte de diversas receitas de cafés da manhã e sobremesas.

Originário na Itália, o creme de avelã ganhou fama nos anos 2000 e, atualmente, existem várias marcas e versões do produto que podem ser encontradas nos supermercados.

Por isso, o Paladar decidiu convidar um grupo de especialistas para avaliar 11 marcas do produto. O teste foi feito às cegas e os jurados avaliaram qual produto oferece a melhor combinação de sabor, aroma, aparência e cremosidade.

A melhor marca que trouxe todas essas características, segundo os especialistas, foi a Miroh! Para eles, o creme de avelã da marca apresentou um sabor ótimo, balanceado no açúcar, além de uma textura cremosa e aveludada.

Para saber o ranking com todas as marcas de creme de avelã, inclusive a Nutella

