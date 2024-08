Anoitecer Inhotim 2024: o que será servido no evento que custa R$ 8 mil?

O Anoitecer Inhotim 2024 tem sua 3º edição confirmada para o dia 31 de agosto. O evento é responsável em arrecadar fundos para garantir a sustentabilidade do museu, em parceria com a marca italiana Gucci. Com ingressos individuais que custam de R$ 8 mil, a noite garante jantar, shows e festa.

Paula Azevedo, diretora-presidente do Instituto Inhotim concedeu uma entrevista ao Portal Estado de Minas para falar um pouco sobre as atrações gastronômicas do evento. Azevedo compartilhou que duas mulheres mineiras serão as chefs que vão comandar a noite, de um lado Mazzô França Pinto e do outro, Agnes Farkasvölgyi.

Além disso, a ideia do Instituto é promover uma noite com culinária sensorial. “Quando a gente formatou o evento, pensou na experiência da pessoa, que se mobiliza a ir até lá, o que demanda um deslocamento e um tempo muito mais extenso, então temos um compromisso de fazer com que essa vivência seja o mais impactante possível”, contou Paula.

Coquetel

Serão duas etapas: Coquetel e Jantar. Segundo Paula, no momento da chegada das pessoas, que muitas vão ter enfretado uma longa estrada, será servido um coquetel. “Será servido um coquetel que a chef Agnes chama de ‘Despertar Sensações’. Quase como uma intervenção gastronômica artística. A Agnes faz muito bem essa união da gastronomia com a arte, ela une o sabor com a experiência em si, com os sentidos, como o olfato e o visual”, disse a diretora do Instituto.

Jantar

A chef Mazzô França Pinto elaborou um menu voltado para culinária mineira e ele será de forma buffet para que as pessoas possam se locomover pelo local.

Quais pratos estarão disponíveis?

Começando pela salada de folhas temperadas com mel da Mantiqueira e azeite Sabiá, terrine de tomate com emulsão de queijo minas, filé-mignon de porco com batatas confitadas e aspargos verdes e por fim, mousse de vegetais com avelãs tostadas.

Sobremesa

Bolo de fita de coco queimado, toucinho de nozes, ovos nevados com creme de manga, compotas mineiras variadas, bala de goiabada e chocolates em formato de flores da CAU Chocolates, empresa apoiadora do evento, e café mineiro.

Sustentabilidade

De acordo com o site oficial do Anoitecer Inhotim 2024 confirmou que será carbono neutro. Ou seja, selo que garante que toda a emissão de gases de efeito estufa gerada durante o evento seja contabilizada e compensada na mesma proporção