Festival oferece pratos em homenagem a países participantes das Olimpíadas de Paris; confira

Nem todo mundo está assistindo presencialmente aos jogos das Olímpiadas de Paris 2024, mas muitos acompanham pela programação televisiva. Já pensou se sentir mais próximo deste evento esportivo por meio da culinária dos países participantes? O Parque Time Brasil promove essa experiência até o dia 11 de agosto no Parque Villa-Lobos, em São Paulo.

O evento combina gastronomia e cultura por com pratos saborosos, apresentações musicais e transmissão dos jogos olímpicos, segundo a matéria de Cintia Oliveira. A área gastronômica é um dos destaques, que reúne diversos restaurantes que buscam homenagear a culinária dos países que estão nas Olímpiadas.

Gelato Boutique

Vai um sorvetinho aí? Você pode escolher entre o quindim (Brasil), o macaron (França) ou o alfajor (Argentina) homenageando doces tradicionais de diferentes países. Esse menu foi elaborado pela chef gelatière Marcia Garbin e ganhou destaque entre os sorvetes oferecidos no cardápio.

Gelato Boutique Marcia Garbin Foto: Mauro Holanda/ Divulgação

Make Hommus. Not War

Se você deseja experimentar parte da gastronomia do Oriente Médio, o Make Hommus. Not War, do chef Fred Caffarena, é uma excelente opção no festival. Lá, você pode saborear pratos como ta’ameya (faláfel egípcio, com molhos de ervas e de tahine) ou o larmacum (esfiha turca com cobertura de carnes bovina e de cordeiro, salsa, hortelã, tomate e especiarias).

Falafel: sugestão do Make Hommus. Not War Foto: Make Hommus. Not War/Divulgação

7 Gastronomia

Como o Brasil é um dos países participantes das Olímpiadas, o 7 Gastronomia, comandando chef Alex Atala, ficou responsável por representar a gastronomia brasileira. As sugestões são a galinhada e croqueta de pato com chutney de pimenta cambuci.

Galinhada: uma das pedidas do menu dedicado ao Brasil do 7Gastronomia, de Alex Atala Foto: Parque Time Brasil/ Divulgação

Outros restaurantes do Parque Time Brasil

Além desses três restaurantes, você também pode explorar outros que estão participando do festival Parque Time Brasil em homenagem aos países das Olímpiadas de Paris 2024, conhecendo a diversidade culinária do mundo. Confira mais detalhes aqui.