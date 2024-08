Não use garfo para bater os ovos do omelete; aprenda o melhor método com chef

Seja para um café da manhã generoso ou como o complemento de um almoço, o omelete é uma excelente escolha. Ele também é versátil e poder ser combinado com muitos ingredientes.

No entanto, atingir uma massa cremosa por dentro e lisinha por fora requer algumas práticas simples que podem ser realizadas em casa, tornando o resultado melhor. Sabia que um dos segredos para um omelete perfeito está na forma de bater os ovos?

O chef Paulo Shin, do restaurante Komah, ensinou dicas para ter esse resultado em casa. Ele indica utilizar principalmente hashis para essa função. Ou seja, nada de garfo na hora de bater os ovos de um omelete, pois ele pode estragar o fundo da sua frigideira.

O ideal é mexer continuamente e não esquecer de passar o hashi em todo o fundo e nas laterais da panela, garantindo que os ovos comecem a ganhar uma boa textura para o resultado perfeito ao final.

Qual ovo escolher?

Embora mexer os ovos com hashi na frigideira seja o segredo principal de um omelete perfeito, existem outros fatores que contribuem para o bom resultado, como a escolha dos ovos.

O chef recomenda utilizar o ovo de galinha caipira fresco, já que os vendidos no supermercados não entregam a textura desejada porque podem ser mais aguados em seu interior.

ovo Foto: Towfiqu Barbhuiya/Adobe Stock

Qual frigideira utilizar?

Usar o hashi é um dos modos de não estragar a frigideira, mas existe também uma frigideira adequada para fazer o omelete: a frigideira antiaderente. Isso porque o ovo não vai grudar ao fundo e, assim, o processo pode ser completado com sucesso, diferente do uso de uma frigideira comum.

Receita de omelete

Com essas dicas, fica mais fácil preparar em casa a receita de omelete, que nesse caso é omelete francês. Além do ovo como o ingrediente principal, use também leite integral e manteiga (descubra qual é a melhor manteiga do mercado aqui). Veja a receita completa aqui.