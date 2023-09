Porteiro faz omelete em calçada no interior de São Paulo

Com o calor super forte, um porteiro, morador de Sorocaba, em São Paulo, conseguiu cozinhar um omelete na calçada em frente à sua casa. De acordo com o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTEC-Inpe), a temperatura máxima prevista para o município era de 35ºC no sábado, 23 de setembro.

Essa não foi a primeira vez em que ele cozinhou omelete com o calor. O residente de Sorocaba é conhecido por sua habilidade em inventar outras soluções criativas, como um ar-condicionado improvisado e maneiras de aproveitar a água da chuva.

Segundo o G1, ele colocou duas colheres de óleo na frigideira, e colocou sob uma placa de lata para que o calor ficasse retido. Demorou aproximadamente 10 minutos para o omelete ficar pronto.

Receitas testadas e aprovadas

