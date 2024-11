Onde degustar os melhores carménères no Chile?

Com os carménères celebrando seus 30 anos de redescoberta pelo ampelógrafo francês Jean-Michel Boursiquot, nada melhor do que visitar o Chile e se aventurar nos sabores exóticos do vinho, que podem ir de notas frutadas até outras interpretações. Para te ajudar nesta missão, a colunista Suzana Barelli, do Paladar, trouxe a recomendação de onde experimentar o clássico carménère.

Onde degustar carménères no Chile?

Nos vales de Colchagua e Cachapoal, a vinícola Viña Carmen é uma parada obrigatória para entender as origens do vinho. Isso porque, em 1994, Boursiquot participava de um seminário no Chile e foi convidado a conhecer um vinhedo recém-plantado com merlot nesta vinícola. Lá, ele observou a diferença entre as plantas e “redescobriu” o carménère, que, até então, acreditava-se estar extinto.

Além disso, considerada a mais antiga vinícola do Chile, a Viña Carmen também possui uma variedade de carménères, como o antigo Grande Vidure e sua mescla com o cabernet sauvignon.

Para prosseguir com as degustações, dar uma passadinha em Alto Jahuel para conhecer a Viña Santa Rita e seus mais de 135 anos de tradição é a pedida perfeita para a sua aventura. Nesta vinícola, você poderá degustar uma outra interpretação do carménère que predomina o aroma das frutas vermelhas em conjunto com as pretas e as especiarias, o famoso 120 Reserva Especial.

