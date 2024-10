Saiba onde encontrar ora-pro-nóbis desde as feiras até os restaurantes

A ora-pro-nóbis ganhou espaço na alimentação de muitas pessoas no último ano e promete continuar sendo um ingrediente popular na cozinha, não apenas pelo seu sabor, mas também pelos benefícios que tem a oferecer para a saúde.

Membro do grupo das plantas alimentícias não-convencionais (PANC), a ora-pro-nóbis já pode ser encontrada até mesmo em restaurantes, que apostam no alimento para trazer novidade, frescor e sabor aos pratos.

Onde encontrar ora-pro-nóbis?

Apesar de muito popular atualmente, não é tão simples encontrar a ora-pro-nóbis. Segundo a matéria de Regina Célia Pereira ao Estadão, na editoria Saúde, você pode procurar em mercados e em feiras de pequenos produtores.

Além disso, existem empresas que comercializam as folhas de ora-pro-nóbis e mandam pelo correio. Outra excelente opção é cultivar a ora-pro-nóbis em casa, o que é simples, mas requer atenção em alguns pontos, como solo, poda e rega, garantindo um cultivo de qualidade.

Caso queira experimentar a PANC fora de casa, o restaurante A Casa do Porco, em São Paulo, oferece um menu-degustação inspirado nos sabores do interior e, entre os destaques, está um prato que combina ora-pro-nóbis com gengibre e pétalas de flores comestíveis. Confira aqui.

Benefícios da ora-pro-nóbis

Mais do que apenas uma novidade passageira, essa plantinha oferece uma quantidade significativa de nutrientes, sendo extremamente rica em ferro, cobre, fibras, cálcio, zinco, magnésio e manganês. Além disso, também é uma fonte de vitamina A, vitamina C e vitamina B9, essenciais para o bom funcionamento do corpo.

Receitas com ora-pro-nóbis

Muito versátil, a PANC pode ser utilizada em diferentes preparos na cozinha, como em salada de folhas, para finalizar carnes, ou até mesmo em massas de bolos. Confira três sugestões de receitas fáceis a seguir:

Salada de folhas orgânicas

Salada de folhas e PANCs Foto: Daniel Teixeira/Estadão

A ora-pro-nóbis é perfeita para ser utilizada em uma salada de PANCs, que leva diferentes folhas, ajudando a deixar os pratos mais coloridos e nutritivos. Veja a receita completa.

Bolo de abóbora com ora-pro-nóbis

Bolo de abóbora com ora-pro-nóbis Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Feito com abóbora madura e queijo meia cura ralado, esse bolo tem um toque especial devido ao uso de PANCs, como ora-pro-nóbis. Veja a receita completa.

Porquinho prensado

Porquinho prensado com ora-pro-nóbis Foto: Roberto Seba|Estadão

Na hora de preparar pratos como barriga de porco, a ora-pro-nóbis pode ser a escolha ideal para finalizar, pois combina muito com o sabor da carne, além de trazer um charme na apresentação do prato. Veja a receita completa.