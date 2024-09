A ‘carne verde’ da cozinha: descubra os benefícios da ora-pro-nóbis e veja receitas

Uma planta alimentícia não convencional (PANC), a ora-pro-nóbis ganha cada vez mais espaço na gastronomia, não apenas pela sua versatilidade, mas também pelos nutrientes que tem a oferecer. Os benefícios da ora-pro-nóbis são muitos e seu consumo pode ser feito tanto em folhas como em pó misturado nas refeições. A planta ainda pode compor receitas doces como geleias, sucos, licores e mousses.

Benefícios nutricionais da ora-pro-nóbis

Nativa das regiões Sul, Sudeste e Nordeste do Brasil, essa planta se destaca pelos frutos ricos em vitamina C e também pela grande quantidade de proteína, podendo ser considerada uma “carne verde”.

Alimentos ricamente proteicos são bem-vindos no organismo humano por auxiliarem em muitas funções biológicas, como acelerar as reações químicas e enzimáticas, participar da contração e manutenção muscular, além de trabalhar na regulação metabólica e hormonal, como destaca a matéria de Elcio Padovez, na editoria de Saúde do Estadão.

Além do alto teor de proteína, novos estudos têm apontado outros benefícios. A planta também é rica em magnésio, zinco e vitamina C, essenciais para a saúde, mas o que chama atenção são suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes, conforme o material produzido pela ONG WWF Brasil.

Esses efeitos terapêuticos, junto com as proteínas, tornam a planta uma opção ainda mais atrativa para quem busca alimentos funcionais que promovam não apenas nutrição, mas também a recuperação do organismo. Saiba mais sobre os benefícios pouco conhecidos da ora-pro-nóbis aqui.

Como consumir ora-pro-nóbis?

Ora-pro-nóbis pode ser parte dos ingredientes de uma receita. Foto: Adobe Stock

Na hora de consumir ora-pro-nóbis, alguns cuidados são necessários, como o branqueamento das folhas com flores brancas e rosas, mas o estudo da ONG WWF Brasil e do Laboratório Arq.Futuro de Cidades do Insper traz novas recomendações.

De acordo com o estudo, as folhas mais velhas devem ser refogadas para um melhor aproveitamento de suas propriedades, enquanto as folhas mais novas podem ser consumidas frescas, como em saladas.

Receitas com ora-pro-nóbis

Salada de folhas orgânicas

Salada de folhas orgânicas com ora-pro-nóbis e outras PANCs. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

A PANC pode ser usada em saladas que levam diferentes folhas, ajudando a deixar os pratos mais coloridos e nutritivos. Veja a receita completa.

Porquinho prensado

Porquinho prensado com ora-pro-nóbis. Foto: Roberto Seba/Estadão

Na hora de preparar pratos como barriga de porco, a ora-pro-nóbis é uma das melhores escolhas, pois seu sabor combina muito com a carne, deixando o prato ainda mais gostoso e nutritivo. Veja a receita completa.

Bolo de abóbora com ora-pro-nóbis

Bolo de abóbora com ora-pro-nóbis. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Feito com abóbora madura e queijo meia cura ralado, esse bolo tem um toque especial devido ao uso de PANCs. É uma ótima opção para obeter os benefícios da ora-pro-nóbis. Veja a receita completa.