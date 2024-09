Onde encontrar sementes de abóbora?

As sementes de abóbora são uma verdadeira potência nutricional. São ricas em proteínas, fibras, gorduras saudáveis e minerais. E, além de tudo, são deliciosas! Por que não incluí-las na sua dieta diária?

As sementes estão presentes em praticamente todas as variedades de abóbora, como a abóbora moranga, abóbora japonesa, abóbora de pescoço e outras variedades comuns. Você pode comprar o legume e retirar as sementes, ou encontrá-las prontas para o consumo, tanto cruas quanto torradas, em mercados, supermercados e lojas de produtos naturais.

Se você está buscando aumentar o consumo de gorduras boas, como os ômegas-3 e -6, e em minerais como ferro, zinco e magnésio, e, de brinde, melhorar o funcionamento do intestino.

Receitas simples com sementes de abóbora podem dar um sabor especial em outros pratos. Como esta salada, que junto com a semente de abóbora, ganhou pedaços de ricota e tomate.

Salada com semente de abóbora Foto: Bianca Gonçales de Oliveira/ Arquivo pessoal