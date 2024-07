Onde encontrar um bom ramen no bairro da Liberdade?

A Liberdade é um bairro em São Paulo que celebra a cultura japonesa, incluindo também sua gastronomia. Um dos pratos destaque da região é o ramen, preparado com macarrão chinês, caldo e algum tipo de carne, sendo sucesso que invadiu os restaurantes do bairro.

No entanto, alguns deles se destacam mais do que outros na produção do prato, também conhecido como Lámen. A matéria de Matheus Mans selecionou três restaurantes do bairro da Liberdade para comer um bom Ramen:

Aska Lámen

No Aska Lámen, o shiô lámen é a indicação que vale experimentar, feito à base de sal e com acompanhamentos tradicionais. O ambiente, sempre muito badalado, segue a proposta de comida rápida e barata, acomodando as pessoas no balcão.

Mugui

Especializado em pratos quentes, o Mugui oferece massas populares, como o lamen, sobá e udon. O lugar é considerado familiar e abriga também outras opções que são ideais para provar em dias frios, como o tempurá e gyoza.

Brazil Lámen

Este estabelecimento, com Michihiko Shindo à frente, oferece aos clientes um serviço periódico em que o lámen é um dos principais destaques. Você pode experimentar as outras versões da casa, como o lámen vegano, mas o tradicional acompanha o macarrão, lombo de porco, cebolinhas silvestres, broto de feijão e cogumelos.

Feirinha da Liberdade

Além dos restaurantes da região, você também pode apostar na tradicional feirinha realizada todos os finais de semana. Ela inclui diversas barracas com comidas típicas e de artesanato, proporcionando uma experiência completa da cultura japonesa. Confira 5 dicas para comer bem na Feirinha da Liberdade.