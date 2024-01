Onde fica o 3º melhor pão na chapa de São Paulo? Relembre ranking

Com o intuito de avaliar as melhores padarias de São Paulo e as suas especialidades, o Padocaria-SP promoveu o concurso que elegeu a Estado Luso Pães e Doces em terceiro lugar na categoria ‘Melhor Pão na Chapa’.

Para a conclusão, votos populares e de especialistas que experimentaram os produtos foram fundamentais para definir a lista que contempla também a Panificadora Ceci e a Panificadora Cepam no pódio.

Com localização na Vila Paulicéia, a Estado Luso Pães e Doces também foi eleita a Melhor Padaria da região da Zona Norte de São Paulo. Para saber mais detalhes, leia a matéria completa de Matheus Mans.