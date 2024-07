Padaria mais antiga de São Paulo funciona desde 1872; conheça

A Padaria Santa Tereza, situada no Centro de São Paulo, se intitula como a ‘‘padaria mais antiga do Brasil’’. Seu funcionamento desde 1872 atravessa gerações e representa parte da cultura, história e gastronomia do país. Uma das curiosidades sobre a casa é que existem quitutes que são considerados tradicionais e fazem sucesso entre os clientes.

De acordo com o portal Padocaria-SP, a coxa-creme é um deles. Ela é descrita como uma das que valem a pena experimentar a qualquer momento do dia, se destacando pela sua massa crocante e recheio cremoso. Outro pedido comum na Padaria Santa Tereza é o sanduíche SHAP: pão francês, tomate, rosbife assado (ou pernil), azeitona, queijo e cebola.

Um outro ponto atrativo da padaria é a sua localização. No coração da cidade, o primeiro andar é repleto de uma bela vista para a Praça João Mendes e Catedral da Sé, o que traz o clima da grande cidade.

4 padarias centenárias de São Paulo

PUBLICIDADE

A Padaria Santa Tereza aparece entre as 4 padarias centenárias de São Paulo, junto com a Padaria Carillo, a Padaria Italianinha e, por último, a Basilicata Pão e Restaurante. Esses locais se mantiveram fiéis aos seus clientes, equilibrando a qualidade, gastronomia e tradição. Confira detalhes sobre as 4 padarias centenárias de São Paulo.

Padarias para tomar um bom pingado

Quando o assunto é um bom pingado servido nas padarias, a Padaria Santa Tereza também entra na lista. Ela está na seleção de Paladar que contou com especialistas, que elogiaram o pingado da casa como um dos que valem a pena experimentar. Leia o conteúdo na íntegra.

Guia turístico de São Paulo elege as melhores padarias

A segunda edição do Guia Turístico das Padarias do Estado de São Paulo destaca 300 padarias em diversas regiões, incluindo opções tradicionais, históricas e de diferentes origens culturais, além de contemplar aspectos como atendimento, inclusão social, idiomas e outros serviços. Confira detalhes neste link.