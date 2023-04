Quem não gosta de tomar um bom pingado? A bebida, que é a mistura desigual de café com leite, é uma das instituições das padarias de São Paulo para tomar ali, com a barriga no balcão, acompanhada de um bom pão na chapa. É uma instituição das padarias, mas que está sumindo para outras opções de café com leite e para a versão com espresso.

Em busca de dar dicas de bons pingados, Paladar rodou em padarias ao redor de São Paulo, nas últimas semanas, em busca de casas que sirvam o pingado como deve ser: com alguns pingos de leite (às vezes, porém, com pingos de café no leite), no copo americano ou na xícara mais longa, e que é chamado de pingado. Latte macchiato? Não vale. Afinal, é outra coisa -- como explicamos na reportagem sobre o tema. Por fim, tem que estar à vista de todos no cardápio, como uma opção real para ser pedida a qualquer momento do dia.

Sta. Etienne Bagueteria e Bar

A padaria da Rua Harmonia, ainda que tenha aberto suas portas em 1990 (uma das mais novas desta lista), oferece o pingado do jeito clássico: no copo americano, como uma das opções dentre os mais de 50 itens matinais da casa. Saindo por R$ 9,80, o pingado da Sta. Etienne é um dos mais equilibrados que provamos, com o leite trazendo cremosidade ao café nem tão amargo, nem tão doce. E o bom é que dá pra pedir o pingado a qualquer hora, já que a Sta. Etienne, nos Jardins e no Alto de Pinheiros, funcionam durante 24 horas.

Onde: Av. Diógenes Ribeiro de Lima, 2555, Alto de Pinheiros. 3021-1200. Aberta 24 horas.

Padoca do Maní

“Pão na chapa, empadinha e pingado”. É assim que a Padoca do Maní apresenta sua essência, que busca reunir produtos com a assinatura da casa Maní-Manioca com pratos e ingredientes típicos das padarias de São Paulo. O pingado (R$ 11) é o que mostra mais qualidade do café, com diferentes notas sendo percebidas mesmo com a presença do leite -- nada daquela torra queimada que geralmente sentimos com o café preto. Vale a pena comer com o delicioso pão na chapa com manteiga (R$ 11), feito ali mesmo na Padoca.

Onde: R. Joaquim Antunes, 138, Jardim Paulistano. 2579-2410. 7h30/19h (sáb., 7h30/18h; dom., 7h30/16h).

Pingado da Padoca do Maní, acompanhado de bolo feito na casa Foto: Roberto Seba

Juriti

Logo ao chegar na padaria Juriti, em Moema, um senhor sentou no balcão ao lado da mesa em que estava e não deixou dúvida: “me vê um pingado expresso!”. A casa, que contrasta bastante com muitas das padarias ali da região, que já passaram por uma gourmetização bem evidente, tem um longo balcão com banquinhos e o pingado (R$ 9,50) chega com café e leite bem separados. Uma leve mexida, porém, já deixa a bebida do jeito que deve ser: com aquela cor caramelo e uma textura mais cremosa, quase puxando para a textura de um chocolate quente -- talvez tenha mais leite do que deveria. Mas ainda é bem gostoso e leve.

Onde: Av. Juriti, 605, Moema. 5052-1765. 6h/22h.

Padaria Paris

A casa, ali no Jardim França, que ficou em terceiro lugar no teste do melhor pãozinho francês de São Paulo, tem três opções de pingado em seu cardápio: o pingadão (de 280ml, a R$ 6), o pingado (de 200ml, a R$ 5) e o pingadinho (100ml, a R$ 3). Mas, acredite: vale a pena pedir a versão maior. Seguindo a qualidade do pãozinho, a casa faz um pingado com sabor equilibrado e que sequer precisa ser adoçado. Vem do jeito que deve ser na mesa.

Onde: R. Vaz Muniz, 776, Água Fria. 2203-1755. 6h/23h.

Padaria Santa Tereza

Não tem como falar de pingado e não falar da Santa Tereza, uma das mais tradicionais padarias de São Paulo. “A Santa Tereza ainda tem orgulho de preparar o pingado coado, como deve ser”, conta Ensei Neto, especialista em cafés e colunista de Paladar, indicando bons lugares para aproveitar seu pingado. Nada de espresso: aqui a bebida, que é servida no também tradicional copo americano, chega com café coado, se tornando um casamento perfeito com o ótimo pão na chapa da Santa Tereza -- que faz aquele tss na hora da chapa.

Onde: Praça Dr. João Mendes, 150, Centro. 3111-1030. 6h/20h.

Ceci

A panificadora Ceci, aberta em 1964, é uma das mais tradicionais do Planalto Paulista. Por isso, não é surpresa que o pingado aparece em dose dupla no cardápio (ainda que um pouco escondido, dividindo protagonismo com a média no café com leite): tem a versão tradicional (R$ 7) e uma outra opção dupla, maior (R$ 9). Qualquer uma delas chega com mais gosto de leite do que deveria, mas parece ser o estilo da casa -- afinal, a média vem com bem mais leite do que o tradicional. Bom para aqueles que não gostam tanto de café e preferem a mistura tradicional do café com leite mais suave, sem exagerar na cafeína.

Onde: Av. Afonso Mariano Fagundes, 1350, Planalto Paulista. 2275-3991. 6h/22h30.

Bella Paulista

Assim como a Ceci, a Bella Paulista -- que fica aberta durante 24 horas na região da Avenida Paulista -- deixa o pingado escondido ali na categoria do café com leite, dividindo espaço no cardápio com a média. Mas tudo bem: o café chega com uma agradável espuminha de leite, que se desmancha quando mexemos a xícara, adquirindo cor caramelo.

Onde: Rua Haddock Lobo, 354, Cerqueira César. 3214-3347. Aberta 24h.

22 de julho

No bairro do Ipiranga, a panificadora 22 de julho está ali, na movimentada rua Silva Bueno, desde os anos 1970. Tudo ali é bem tradicional e percebe-se uma amizade entre clientes e funcionários -- durante a visita de Paladar, com o jogo de Palmeiras e Vasco rolando na tela da TV, era comum comemorações entre todos que estavam ali. E o pingado (R$ 6,50) continua ali, firme e forte: chega já com leite e café homogeneizados, com aquela típica cor de caramelo escuro, típico da bebida. Tem uma textura mais líquida e menos cremosa.

Onde: R. Silva Bueno, 1974, Ipiranga. 3019-2010. 5h30/21h30.

Pingado da padaria 22 de julho Foto: Matheus Mans

Padoca Filosófica

Assim como a Padoca do Maní, a Padoca Filosófica, em Pinheiros, tem a proposta de resgatar clássicos das padarias com aquele ar descolado típico da região -- não à toa, a casa tem um interessante clube de cinema e literatura que acontece mensalmente, de graça. Enquanto isso, o pingado aparece por ali em tamanho convencional (R$ 9) e grande (R$ 12). As várias opções de pão na chapa (baguete, R$ 16; croissant, R$ 16; brioche, R$ 16; integral, R$ 20) casam perfeitamente com a bebida, com gosto de café bem marcado.

Onde: R. Ferreira de Araújo, 320, Pinheiros. 4305-0320. 8h/22h.