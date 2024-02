Melhor padaria de São Paulo é da Zona Sul; conheça

O pão é um item que faz parte da alimentação de pessoas das mais diferentes partes do mundo, visto que se tem registros de sua invenção e consumo desde a Antiguidade. Sua importância permanece até os dias de hoje, e um dos indícios disso é a quantidade de padarias que se vê em torno das mais diversas cidades.

Somente em São Paulo existem 12,7 mil padarias em pleno funcionamento, segundo dados disponíveis no site oficial do Governo do Estado, e os trabalhadores paulistas que operam na categoria contam com um sindicato próprio, o Sampapão, que opera há mais de 100 anos.

Uma das iniciativas da organização para exaltar o trabalho do ramo e reforçar sua importância é o Padocaria-SP, um evento que acontece todos os anos para eleger, por meio de votos populares e especializados, os estabelecimentos que se destacam nas categorias Melhor Café, Melhor Doce, Melhor Pão na Chapa, Melhor Pãozinho, Melhor Serviço de Frios, Melhor Time de Chapeiros, Melhor Pizza de Padaria e Melhor Padaria.

Cada uma das categorias contempla representantes das cinco zonas de São Paulo (Sul, Norte, Centro, Oeste e Leste), no entanto a maior premiação das edições vai para a representante da da cidade inteira, que, no caso dos dois últimos anos, tem sido a Panificadora Ceci.

A padaria pertencente à Zona Sul funciona desde 1964 e oferece aos fregueses um cardápio extenso para abranger todos os gostos, com lanches, opções de frios, quitutes e itens de confeitaria atrativos e saborosos.