Descubra o país que é campeão no consumo de vinho

Portugal foi eleito o país que mais consome vinho no mundo. Dados publicados na página VGraphs mostram o consumo de vinho anual per capita, registado no ano de 2023, em vários países do mundo

De acordo com o gráfico, que usa dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) e da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV), os portugueses lideram o ranking, com um consumo per capita de 64,46 litros por ano, ficando à frente de países como o Luxemburgo (47,56 litros), França (43,25 litros), Itália (42,43 litros) e Eslovênia (33,36 litros).

Consumo mundial de vinho

Além disso, em abril deste ano, OIV publicou números sobre o estado do setor de vinhos a nível global. Na lista dos países que registaram um maior consumo total em 2023, Portugal fica na 10.ª posição, com 5,5 milhões de hectolitros (mhl). O ranking é liderado pelos Estados Unidos (33,3 milhões de hectolitros), seguido por França (24,4 milhões de hectolitros) e Itália (21,8 milhões de hectolitros).

Consumo por pessoa

No entanto, quando se trata do consumo per capita - em indivíduos com 15 ou mais anos - nos 20 países onde mais se bebe vinho, Portugal foi a nação que mais se destacou, com uma média de 61,7 litros de vinho ingerido por pessoa em 2023, superando a França (45,8 litros) e Itália (42,1 litros), que completam o TOP 3. Os EUA aparecem em 15º lugar, com 12,1 litros.

Os melhores vinhos portugueses

Quando pensamos em vinhos portugueses, é comum associarmos a região do Porto, conhecida por seu estilo específico da bebida.

No entanto, o país europeu - que é campeão no consumo de vinho - tem muito mais a oferecer. Para ajudar os consumidores, o Guia dos Vinhos, do Estadão, reuniu os melhores vinhos portugueses. O guia atribui pontuações acima de 92 pontos às bebidas, utilizando uma escala de 100. Confira aqui.