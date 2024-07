Qual país mais consome pão no mundo?

O pão é muito comum em todo mundo, mas algumas regiões surpreendem pelo alto consumo do alimento. O World of Statistics publicou uma lista com os países que mais consomem pão no mundo e, surpreendentemente, a Turquia lidera o ranking, com quase 199.58 quilos de pão consumidos por pessoa ao ano.

A Sérvia é o segundo país colocado e apresenta 135 quilos de pão consumidos por uma única pessoa anualmente. Completam o TOP 5 a Bulgária (131.1 quilos), Ucrânia (88 quilos) e Chipre (74 quilos).

O pão na Turquia

Na Turquia, o pão é chamado ekmek, e é uma parte importante da comida e da cultura turca. O alimento sempre faz parte das refeições, sendo usados para pegar pedaços de comida e raspar molhos, conforme o Food Republic.

O Somun é sem dúvida o tipo mais comum e popular de pão turco. É um pão branco longo e afilado nas pontas. Outro tipo popular é o Vakfikebir, de massa fermentada e assado em fornos a lenha que vem de uma área perto do Mar Negro. O pão de milho também é popular na Turquia, mas é chamado misir ekmek e geralmente é aromatizado com ervas, queijo e anchovas.

Para as sopas, a escolha dos turcos é o pão Pide. Outro pão achatado é o Ramazan Pidesi, que costuma frequentemente ser apreciado no Ramadã. O Bazlama é um pão achatado que é tratado como pão de sanduíche, recheado com carne e queijo e transformado em um almoço simples. Além desses, há ainda várias opções que fazem parte do dia a dia dos cidadãos turcos.

Por que a Turquia é o país que mais consome pão?

Um fator que contribui para a Turquia ter o maior consumo de pão é que o alimento está presente em todas as refeições, desde o café da manhã ao jantar. O pão é considerado vital para todas as pessoas no país, sejam elas ricas ou pobres. É até mesmo comum ver sacos de sobras de pão pendurados do lado de fora das casas para os cidadãos pobres pegarem se estiverem com fome.

Melhores padarias de São Paulo

No Brasil, os pães também costumam ser bem requisitados e, apesar de o país não estar na lista daqueles que mais consomem pão no mundo, as padocas paulistas fazem um grande sucesso. Conhecida pelas diversas padarias, a cidade de São Paulo é famosa pelas iguarias servidas nesses estabelecimentos.

Para descobrir as melhores padarias da capital paulista, o Paladar foi atrás de indicações chefs renomados, que revelaram seus lugares favoritos para comer um bom pãozinho. Confira aqui.