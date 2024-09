Como fazer uma panqueca americana perfeita?

Quando pensamos em panquecas, é difícil não imaginar as clássicas cenas de seriados americanos: uma pilha generosa de massa coberta por mel escorrendo. Mas o mundo das panquecas vai muito além disso.

De receitas icônicas como a sofisticada crêpe suzette, com sua massa fina dobrada e flambada em suco de laranja e Grand Marnier, até o doce japonês dorayaki, onde duas panquecas de mel envolvem o tradicional recheio de feijão azuki, as possibilidades são diversas e surpreendentes.

Segundo o chef pâtissier Cesar Yukio, da confeitaria Hanami, em São Paulo, a panqueca nos Estados Unidos assume o papel que o pão tem no café da manhã. “Eles a comem com ovos e bacon”, explica. Com uma base simples de farinha de trigo, ovos, manteiga e açúcar, a panqueca aparece em diversas versões pelo mundo, incluindo uma versão bem brasileira. Aqui, ela é servida enrolada, recheada com carne e coberta por molho de tomate e queijo, no estilo clássico de comida caseira.

Mesmo assim, a versão americana continua a ser um sucesso e, na verdade, é mais fácil de fazer do que parece. Por isso, o Paladar reuniu algumas dicas do chef Yukio para você dominar a arte da panqueca americana. Confira:

Preparo simples

O confeiteiro Cesar Yukio, que recebeu a equipe do 'Paladar' para ensinar o preparo das panquecas. Foto: Taba Benedicto/Estadão

O chef explica que o processo é simples: basta misturar todos os ingredientes e aquecer uma frigideira untada com manteiga ou óleo. Depois, com uma concha, despeje a massa no centro da frigideira em fogo médio a baixo. O segredo, segundo ele, está no momento certo de virar a panqueca. A dica é observar as bolhas: quando começarem a se abrir, é hora de virar.

Outra sugestão do chef é substituir o tradicional xarope de bordo, bastante caro no Brasil, por mel e frutas, que trazem um toque doce e são mais acessíveis. Saiba mais neste link.

Panqueca americana

Receita básica de panqueca americana, que são mais altas e gordinhas Foto: Kasten Moran|NYT

Agora é sua vez! Com as dicas do especialista e os ingredientes certos, preparar uma panqueca americana em casa será fácil e delicioso. Não tem erro: siga o passo a passo e seu café da manhã ganhará um toque especial. Confira a receita completa neste link e aproveite!