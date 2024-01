Panqueca salgada: aprenda receita fácil para fazer em dias corridos

Uma panqueca serve refeições simples e até as mais elaboradas, basta saber preparar as receitas ideais para cada ocasião. Além disso, a característica versátil dessa massa se estende para as possibilidades dos seus recheios.

No entanto, para quem gostaria de aprimorar outros preparos, é melhor ter como base aquela massa de panqueca tradicional. Para isso, conte com poucos ingredientes e facilidade: veja a receita completa aqui.

Depois disso, use a criatividade para acrescentar recheios salgados e servir o prato em diferentes formatos, de acordo com a sua preferência. Outra opção é adicionar crocância ao paladar com o uso de oleaginosas na receita, por exemplo.