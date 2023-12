Vídeo: Aprenda a receita de panetone de merengue

Encontrar panetone no mercado é o mesmo que anunciar que o Natal está cada vez mais próximo. O pão natalino, que é simbólico nessa época do ano, pode ser servido no café da manhã, lanche da tarte e até mesmo na hora da sobremesa.

Na ceia de Natal não é diferente, com certeza o panetone estará presente mesmo que seja apenas para decorar. Mas há formas de deixar esse pão muito mais gostoso e fazer dele a estrela da mesa.

Com apenas alguns ingredientes a mais e uma remontagem da massa você pode deixar sua decoração linda e ter um doce maravilhoso. O chef Gustavo Young idealizou um panetone de frutas em camadas inspirado no merengue.

Essa versão recheada leva, além da massa do pão doce fermentada, o merengue, morangos fatiados e mini-suspiros triturados. Parece uma delícia, não é? O doce fica bem equilibrado por causa das frutas e ainda deve garantir diversos elogios.

