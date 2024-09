O pão francês é um dos quitutes mais populares do Brasil, estando presente no café da manhã, no lanche da tarde e em diferentes sanduíches. Chamado de “francês”, a receita, na verdade, é brasileira e pode ser encontrada em qualquer padaria.

Pão francês no Brasil

Apesar do nome, o pão francês não surgiu na França. A técnica utilizada em seu preparo é brasileira e resulta em um dos alimentos mais populares do país. Ele recebe esse nome porque é inspirado em um pão típico francês, a baguete, que é caracterizada pela casca fina, douradinha, crocante e com miolo branco.

Coincidentemente, na época da ascensão da baguete na França, por volta do século XIX, a elite brasileira que frequentava o país europeu e se encantou pelo pão.

Não querendo deixar de comer a baguete quando voltassem para casa, as pessoas traziam o pão consigo para que pudesse ser reproduzido por padeiros brasileiros. Com o desafio proposto, os profissionais começaram a trabalhar para satisfazer o desejo de seus clientes e conseguiram. Nasceu assim o pão francês como conhecemos hoje. Para saber mais sobre a história do pão francês, acesse o conteúdo completo.

Receita de pão francês crocante

Pão francês é queridinho dos brasileiros. Foto: Gabriela Biló/Estadão

Encontrado facilmente nas padarias, a receita de pão francês também pode ser feita em casa sem muitas dificuldades. A Sagrado Boulangerie compartilhou a receita ideal do seu pãozinho crocante, ensinando a fazer do jeito certo, sem exageros e sob medida. Veja a receita completa aqui.

Como saber se o pão francês é bom?

Há algumas formas de saber se o pão francês é bom durante a compra, basta seguir três dicas simples, mas que fazem toda a diferença, como mostra a matéria de Matheus Mans. Confira abaixo:

Casquinha perfeita: tudo começa pelo visual e no toque. A casquinha tem que ser crocante, que estala quando apertamos o pão.

tudo começa pelo visual e no toque. A casquinha tem que ser crocante, que estala quando apertamos o pão. Miolo: depois da avaliação externa, chega a hora de avaliar o interior do pãozinho. Ele tem que ser branco, sem buracos, com textura de algodão e um pouco elástico.

depois da avaliação externa, chega a hora de avaliar o interior do pãozinho. Ele tem que ser branco, sem buracos, com textura de algodão e um pouco elástico. Aroma e sabor: precisa apresentar cheiro gostoso de pão, ter formato simétrico e sabor delicioso.

Melhor pão francês de São Paulo

Melhor pão francês de São Paulo. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

As padarias são famosas em São Paulo. Conhecidas por serem instituições verdadeiramente paulistanas, elas já fazem parte da rotina das pessoas. E sendo o pão francês um dos itens mais procurados e conhecidos, o Paladar foi atrás de descobrir o melhor pãozinho de padaria da cidade.

Jurados convidados degustaram o pão francês de padarias de todas as regiões de São Paulo e montaram um ranking ao final da avaliação com todos os quitutes testados. A seguir, confira os melhores pães franceses de SP:

Estado Luso (Vila Pauliceia) - Destaque pela casca caramelizada e miolo macio.

(Vila Pauliceia) - Destaque pela casca caramelizada e miolo macio. Fabrique (Higienópolis) - Pão com casca dourada e miolo uniforme.

(Higienópolis) - Pão com casca dourada e miolo uniforme. Paris (Jardim França) - Casca crocante e miolo saboroso, mas com leve resistência na mordida.

O teste avaliou aparência, aroma, textura e sabor, com um júri especializado composto por padeiros e professores de panificação. Confira o ranking completo e as notas das padarias de todas as regiões da cidade aqui.