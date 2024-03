Qual é o pão francês ideal? Veja o que diz especialista

O pão francês - que, na verdade, é uma criação 100% brasileira - faz parte do nosso cotidiano, seja compondo a mesa do café da manhã ou entrando nas inúmeras variações de sanduíches.

Um alimento tão presente no decorrer dos dias denota muita importância e, por isso, é muito necessário prezar pela sua qualidade. E como identificar um bom pão francês? O chef Gustavo Young, nome à frente do Tartapão e do Bacuri Cozinha, gravou um vídeo exclusivo para o Paladar explicando os aspectos que tornam o alimento delicioso.

O primeiro é em relação à aparência. A coloração do pão pode ser, sim, uma questão de gosto pessoal, mas o chef chama a atenção para os com crosta dourada, pois estes têm mais sabor e aroma.

Já no que tange o sabor, Young orienta a atentar-se ao gosto do miolo, que não pode ter amargor ou residual químico. Pães que têm uma boa coloração no exterior e apresentam a parte interna macia e saborosa são sinônimo de ingredientes de qualidade e um excelente tempo de forno, que respeitou os processos de fermentação necessários. Confira mais detalhes no vídeo abaixo: