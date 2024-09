O pão italiano é um dos mais populares nos mercados e padarias da cidade de São Paulo, fazendo parte do café da manhã e de lanches da tarde de muitas pessoas.

Esse apreço pelo pão típico da culinária italiana provavelmente se deve à intensa imigração de italianos para o município por volta de 1870. Desde então, diversos estabelecimentos vêm produzindo o pão ao longo das gerações.

Em busca de descobrir os melhores pães italianos da capital paulista, o Paladar convidou chefs renomados para indicar quais padarias servem os pãezinhos mais aclamados. Para saber mais sobre pão italiano, leia a matéria de Luigi Di Fiore, no Paladar.

Padaria 13 de Maio

Indicada pelo chef Geraldo Ribeiro, da rede Pobre Juan, a centenária Padaria 13 de Maio tem pães italianos tradicionais, como o filão ou o ‘bolinha’. A receita segue os moldes originais, e leva apenas farinha de trigo italiana, água, sal (2% em relação ao peso de farinha) e fermento natural.

A casa também apresenta pães italianos mais diferentes, como o integral, o pão de nozes e o de uvas passas. Todos os pães são assados em forno a lenha.

Endereço: Avenida dos Carinás, 535 - Indianópolis.

Padaria Carillo

A Carillo também está entre as padarias centenárias de São Paulo. Indicada pelo chef Pedro Mattos, do Pappagallo, o local serve um pão italiano tostado na chapa com manteiga, que fica bem crocante e saboroso.

A receita é a mesma desde a inauguração da casa e o pão é servido de várias maneiras: filão ou redondo (Panhota) nas versões de 250g, 500g e 800g.

Endereço: Rua Demétrio Ribeiro, 29 - Água Rasa.

Padaria São Domingos

Indicada pelos chefs Fernando Couto e Thiago Luzardo, a Padaria São Domingos é uma das mais antigas da cidade, e está em funcionamento desde 1913.

O pão italiano é o carro-chefe da casa, com receita tradicional, que passou por gerações. “Assim que me instalei em São Paulo quis conhecer o pão italiano da São Domingos - são deliciosos e um dos destaques da casa ao lado do pão de calabresa”, disse o chef do Braca Bar, Thiago Luzardo.