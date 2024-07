É natural que todo alimento tenha um prazo adequado para consumo, afinal tudo se deteriora. Quando você percebe que o pão mofou, por exemplo, é natural que haja dúvidas acerca do que fazer com o item nesse estado.

Características do mofo

Segundo a revista Healthline, o mofo nada mais é do que um fungo que pertence à mesma família dos cogumelos e se alimenta através da quebra e absorção dos nutrientes presentes no pão (assim como outros alimentos). Podem ter cor amarelada, esverdeada, cinza, branca ou preta e partes felpudas, que indicam colônias de esporos.

Pode comer?

O que fazer, então, quando quando aparece alguma mancha felpuda no alimento? Ao contrário de certos tipos de queijo que são enriquecidos com mofo, o pão nesse estado não está adequado para ser ingerido, mesmo que apenas em uma região isolada.

Isso, porque os esporos podem transitar facilmente e contaminar o item inteiro, mesmo que outras áreas permaneçam com os aspectos originais, sem manchas, texturas ou cheiros estranhos.

Como salvar o pão?

Quando o mofo chega ao alimento, a única alternativa recomendada é o descarte, pois, como mencionado anteriormente, o alimento pode estar contaminado por inteiro, ainda que apenas algumas partes estejam visivelmente afetadas.

Nesse sentido, raspar ou cortar as partes mofadas não são medidas efetivas, e podem até afetar a saúde do consumidor, pode-se aplicar medidas para previnir que o pão mofe rapidamente, como atentar-se aos cuidados com o manuseio e com o armazenamento, por exemplo.

No caso de pães sem conservantes que ficam em temperatura ambiente, o ideal é consumi-los dentro de três ou quatro dias, já os industrializados costumam durar mais tempo, pois possuem mais componentes que inibem o surgimento de mofos, portanto é possível seguir a data de validade indicada na embalagem.

E para garantir a durabilidade dos pães dentro desses períodos, é importante mantê-los em locais longe da umidade e do calor excessivo, mantendo-os cobertos com panos limpos ou embalagens secas. Caso seja necessário, congele-os (saiba a maneira adequada aqui). Mas lembre-se, se o pão mofou, a melhor saída é o descarte.