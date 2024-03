Páscoa 2024: novo sabor de ovo faz sucesso entre consumidores; descubra qual

Com a Páscoa chegando, é comum que o setor alimentício se movimente majoritariamente em torno do principal doce da época, o chocolate, entretanto alguns empreendedores aproveitam a onda para lançar novidades que conquistam o público pelo sabor e pela criatividade.

É o caso da Padoquinha, uma confeitaria de raízes pernambucanas estabelecida em São Paulo, que lançou um ovo feito de bolo de rolo, um doce clássico do Estado de Pernambuco, que possui recheio de brigadeiro de cream cheese. A unidade custa R$ 94,90 e pesa em torno de 600g.

Ainda, o doce temático exclusivo conta com outros sabores: bolo de rolo com massa de cenoura com chocolate e mini biscoitos de bolo de rolo e bolo de rolo com massa de chocolate recheado com brigadeiro de leite ninho e creme de avelã

De acordo com a Revista PEGN, a confeitaria Padoquinha opera via e-commerce, recebendo pedidos pelo seu próprio site. No cardápio constam opções que vão além da linha de Páscoa, com o bolo de rolo oferecido em sabores como café, churros, limão e a tradicional goiabada, em 500g por R$ 38,90.