No Brasil, os movimentos em prol de cadeias produtivas distintas desempenham um papel crucial ao enfatizar a importância de manter a qualidade dos produtos. Foi nesse contexto que a cultura do Café de Especialidade nasceu.

Se você leu o artigo de Ensei Neto, deve ter compreendido por que o café tem sofrido uma redução nas características essenciais ao longo dos anos, resultando em um sabor diferente no paladar.

Para resgatar a autenticidade desde a matéria-prima, o Café Especial, como é conhecido no Brasil, ganhou destaque, com o objetivo de eliminar as impurezas que afetavam o produto final. O nome deriva da metodologia desenvolvida para cumprir essa missão.

Em outras palavras, os produtores envolvidos nessa cadeia de produção de café, que aderiram a esse movimento, adotam critérios rigorosos em cada etapa, desde o cultivo até a torra e extração, a fim de assegurar a qualidade da bebida.

Assim, o Café Especial combate as práticas que incluem elementos estranhos à semente do café, em consonância com as medidas implementadas pela Associação Brasileira da Indústria do Café (ABIC), conforme enfatizado por Ensei Neto, resultando em um crescimento do mercado com produtos de alta qualidade.