Por que a pasta de amendoim se tornou a queridinha dos esportistas? Veja qual é a melhor do mercado

A pasta de amendoim aparece de forma recorrente na rotina alimentar de várias pessoas, em especial que buscam manter um estilo de vida esportivo, saudável e com uma alimentação equilibrada. Mas você sabe por que a pasta de amendoim se tornou a queridinha dos esportistas?

Segundo a matéria de Chris Campos, a composição da pasta de amendoim integral, rica em vitamina E, proteínas e antioxidantes, combinada as baixas calorias com o consumo de 100 gramas, são os pontos que tornam o produto tão querido por esse grupo de pessoas, porque apresenta benefícios para a saúde.

Vale lembrar que estamos falando da pasta de amendoim integral, aquela elaborada somente com amendoim, diferente da pasta de amendoim comum, também conhecida como manteiga de amendoim, que inclui conservantes, açúcar e outros aditivos de tipos parecidos na composição. Embora estejam várias marcas disponíveis no mercado, o Paladar descobriu a melhor:

Melhor pasta de amendoim integral do mercado

Especialistas convidados avaliaram 19 marcas populares de pasta de amendoim integral, considerando principalmente o grau de torra do amendoim um dos critérios mais importantes de avaliação, além da textura. Com isso, apenas três marcas se destacaram no pódio da classificação, com a campeã conquistando o Selo Paladar. Veja o resultado completo do teste.

Teste realizado com 10 marcas de pasta de amendoim encontradas nos mercados.

Receitas com pasta de amendoim

Panqueca com pasta de amendoim

Essa panqueca leva farinha de linhaça, coco, ovos, sal, canela e outros ingredientes. A sugestão é consumir a panqueca durante o café da manhã acompanhada de um chá. Veja a receita completa aqui.

Panqueca com pasta de amendoim

Smoothie de pasta de amendoim

A pasta de amendoim se tornou a queridinha dos esportistas, assim como o smoothie. Por isso, elaborar um smoothie com pasta de amendoim é uma combinação que dá ‘‘match’'. Veja a receita completa aqui.