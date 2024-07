Qual a melhor pasta de amendoim?

A pasta de amendoim integral, sem açúcar, é a estrela deste teste Paladar. Convidamos um time de especialistas para avaliar 10 marcas encontradas nos supermercados. Por se tratar de um produto integral, ou seja, composto apenas de amendoim, a avaliação teve como parâmetro o sabor do próprio amendoim. Sendo o grau de torra do ingrediente o principal critério de sabor.

“A maneira como a pasta de amendoim foi processada tem relação direta com a textura do produto, esse foi um dos critérios levados em conta durante a avaliação”, explica a chef Izabela Dolabela @it.kitchen.

Foram avaliadas 10 marcas disponíveis nas prateleiras dos supermercados, a diferença entre os produtos é evidente nos três quesitos avaliados: aparência, sabor e textura Foto: Leo Martins

A textura do produto varia de marca para marca. Algumas são bem lisinhas e cremosas. Outras densas, com grânulos bastante evidentes na boca. Tem pastas integrais de amendoim bem clarinhas, indicativo de uma torra leve dos grãos que, às vezes, compromete o sabor – a pasta fica com gosto de amendoim cru. O oposto também ocorre, de a pasta de amendoim ter um sabor amargo devido à torra ter passado do ponto ideal.

As de melhor sabor são aquelas que remetem ao gosto de um amendoim saboroso, torradinho, sem estar queimado nem cru. Já a textura considerada ideal pelos jurados é a cremosa. Pastas muito densas geralmente “amarram” na boca.

“Durante o teste, avaliamos a qualidade do insumo, do próprio amendoim, como o grau de torra e o tempo certo da colheita do amendoim, e foi impressionante a diferença de sabor entre uma pasta e outra”, avalia a chef Cristina Martins @tanamesa.tm

As juradas convidadas por Paladar para avaliar as 10 marcas de pasta de amendoim integral, a partir da esquerda: as chefs Izabela Dolabela, Juliete Soulé, Ina de Abreu e, ao atrás delas, Cristina Martins Foto: Leo Martins

Quantas calorias tem a pasta de amendoim integral?

A pasta de amendoim integral, sem açúcar, é um dos alimentos favoritos de quem pratica esportes ou frequenta a academia com regularidade. Isso porque a pasta de amendoim é um produto nutritivo, rico em antioxidantes, proteínas e vitamina E. Também é altamente calórico: 100 g do produto equivalem a 600 calorias. Justamente por essa combinação de nutrientes e calorias, a pasta virou queridinha dos esportistas.

Qual a diferença entre pasta de amendoim integral e a normal?

A pasta de amendoim integral é amendoim puro. Já a manteiga de amendoim, ou peanut butter, pode incluir, dependendo do fabricante, além do amendoim, açúcar, sal, adoçante, emulsificante e gordura hidrogenada para evitar que o óleo se separe da parte sólida.

A textura foi uma das grandes diferenças entre as marcas: algumas bastante lisas e fluidas, outras cremosas, algumas bastante densas Foto: Leo Martins

Por que é preciso misturar a pasta de amendoim antes de comer?

Isso acontece porque as partes sólidas geralmente ficam no fundo do pote enquanto o óleo do amendoim se acumula na superfície da embalagem. Isso é um indicativo de que a pasta é realmente integral, sem ingredientes extras que disfarcem essa característica natural do produto. Por isso, para que a pasta seja aproveitada integralmente, é necessário misturar o conteúdo do pote antes do consumo.

A pasta de amendoim pura tem um sabor intenso da oleaginosa. Na versão sem açúcar, pode causar estranhamento a quem está habituado a sabores doces. Por isso ela é geralmente combinada a frutas e iogurtes em um consumo mais imediato. Mas ela também pode servir de base para diversas receitas.

Como usar pasta de amendoim em receitas?

“A pasta de amendoim é um ingrediente muito versátil na cozinha”, atesta a chef Ina de Abreu, do restaurante Mestiço @restaurante_mestico. É uma ótima opção no preparo de cookies, doces e bolos. Além de ser o acompanhamento perfeito para frutas, sendo a banana a combinação mais certeira com o sabor do amendoim.

A chef Izabela Dolabela gosta de de usar pasta de amendoim em receitas com influências asiáticas e também na confeitaria. Enquanto a chef Juliete Boulé @julietesoulepatisserie considera a pasta de amendoim perfeita no preparo de brownies, panquecas e ganaches, quando misturada ao creme de leite.

A chef Cristina Martins também é adepta do uso culinário da pasta de amendoim, especialmente na confeitaria.

Pode comer pasta de amendoim todo dia?

De forma comedida, tudo pode, certo? Os nutricionistas costumam indicar 2 colheres de sopa como a quantidade máxima diária do produto. Esportistas costumam consumir mais do que essa quantidade, porém o alto consumo de energia durante a prática de atividades físicas acaba “queimando“ as calorias da pasta de amendoim durante o treino.

A pasta de amendoim consumida com moderação é também uma ótima opção para o lanche das crianças, desde que não haja nenhuma restrição alimentar, como intolerância ao amendoim. Sanduíche de pasta de amendoim integral combinada com mel ou geleia de frutas é um lanche saudável e gostoso.

O nosso teste de pasta de amendoim integral foi realizado no restaurante Mestiço, especializado em culinária asiática e baiana, duas cozinhas que usam muito amendoim. O teste foi realizado às cegas e as marcas foram reveladas às juradas apenas após o recolhimento das fichas de avaliação.

*Preços atualizados na segunda semana de julho de 2024

As melhores pastas de amendoim integral

A pasta de amendoim integral da Qualitá levou o Selo Paladar de primeiro lugar Foto: Léo Martins

Qualitá Amendoim e Cia. Classic Carrefour

As 10 marcas de pasta de amendoim integral avaliadas pelos jurados em ordem alfabética

As 10 marcas de pasta de amendoim integral avaliadas no teste de Paladar Foto: Leo Martins