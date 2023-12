Pastel Fest: próxima edição do festival é anunciada; confira

Cláudio Chies, presidente da Barbosa Eventos, anunciou que a próxima edição do Pastel Fest em 2024 ocorrerá em um fim de semana de março no Parque da Estação, no Rio Grande do Sul.

O evento, seguindo o formato bem-sucedido de edições passadas, promete ser uma celebração gastronômica e cultural, com apresentações artísticas, uma variedade de pastéis - cada um oferecendo três sabores distintos - e uma seleção de bebidas, com ênfase em cervejas artesanais.

De acordo com o portal Adesso, o objetivo de Chies é criar um evento memorável que acomode 30 expositores, cada um trazendo sua própria criatividade e variedade para os visitantes.

Nas edições anteriores realizadas em diferentes locais, tanto a entrada quanto o estacionamento foram gratuitos. Embora detalhes adicionais devam ser divulgados mais perto da data, a expectativa é que o Pastel Fest de 2024 seja uma experiência única para os amantes da culinária e da cultura local.