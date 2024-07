Pastel é japonês? Conheça a história da iguaria e receitas deliciosas

É bastante comum encontrar pastéis em feiras tradicionais da cidade, o famoso “pastel de feira”. A iguaria também pode ser desfrutada em restaurantes ou bares como uma entradinha, e sua massa é vendida nos supermercados para ser preparada em casa.

Seja qual for a forma de consumir a iguaria, mesmo com sua popularidade muitos não devem saber que sua origem provém de uma adaptação antiga.

Segundo a matéria de Gabriel Salim, a teoria mais propagada é que o pastel tenha sido criado a partir da adaptação do guioza e do rolinho primavera, que são massas finas fechadas e recheadas, comumente consumidas na culinária japonesa, e imagine só: é provável que essa mudança tenha vindo a partir da imigração japonesa.

Melhores pastéis de São Paulo

Agora que você já conhece a origem do pastel, pode descobrir os pastéis favoritos de chefs, que compartilharam com o Paladar as melhores opções de diferentes regiões de São Paulo. Dá para destacar dois que estão localizados na Zona Oeste de São Paulo: o Santo Pastel & Kibe e o Bar Simpatia 105.

O primeiro é conhecido pela diversidade de sabores e massa crocante e sequinha, enquanto o segundo oferece um pastel de lagosta de dar água na boca, além de outros salgados e bebidas que combinam com a iguaria. Confira os melhores pastéis de São Paulo.

Receitas de pastel

Pastel de frango na AirFryer

A AirFryer é um jeito prático e fácil de finalizar o pastel sem o processo da imersão em óleo, e basta 15 minutos para que a receita fique pronta. Veja a receita completa aqui.

Pastel de frango com catupiry Foto: Giulia Cucio

Pastel de queijo na AirFryer

Outro sabor para apostar preparar em casa é o de queijo. A sugestão é pincelar o pastel com um pouco de azeite antes de levá-lo para a AirFryer. Veja a receita completa aqui.

Pastel de queijo Foto: Giulia Cucio

Pastel de carne na AirFryer

O diferencial do pastel de carne é o recheio, que inclui azeitonas, cebolinha, tomate e ovo cozido, dando um toque especial à receita. Veja a receita completa aqui.

