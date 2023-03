Peixe com salsinha crocante Foto: FELIPE RAU/ESTADAO Por Redação Paladar Peixe com salsinha crocante Esse peixe é temperado com salsinha, limão e nozes Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

Está pensando em fazer um jantar mais despojado ou almoço descontraído entre amigos? Faça essa receita de peixe salteado com salsinha crocante do chef Lucas Medina, que é professor de Gastronomia no Senac. Além de ser muito fácil de fazer, esse prato é leve e vai cair como uma luva caso você esteja procurando um prato saudável e saboroso. Além da salsinha, o peixe é temperado com nozes crocantes e bastante limão. O resultado é maravilhoso e é perfeito para acompanhar um arroz, massas ou mix de vegetais.