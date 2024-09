A planta rica em proteínas que fortalece o corpo e está conquistando a culinária brasileira

Popular nos últimos anos, a ora-pro-nóbis, uma planta alimentícia não-convencional (PANC), vem ganhando espaço na alimentação saudável devido aos seus inúmeros benefícios para o corpo. Suas folhas são ricas em proteínas, vitaminas, aminoácidos e minerais essenciais, tornando-se uma ótima aliada para quem busca uma dieta nutritiva.

Benefícios nutricionais

Estudos mostram que apenas 10 folhas de ora-pro-nóbis (cerca de 15 gramas) oferecem uma quantidade significativa de nutrientes, como:

15,2% das necessidades diárias de ferro

23,3% de cobre

23,5% de fibras

51,3% de cálcio

57,2% de zinco

110% de magnésio

302% de manganês

Além disso, também é uma fonte rica em provitamina A, vitamina C e vitamina B9, nutrientes essenciais para o bom funcionamento do corpo. Esses valores são especialmente importantes, considerando que grande parte da população brasileira não consome a quantidade diária recomendada desses minerais.

Variedades da ora-pro-nóbis

Existem três espécies comestíveis de ora-pro-nóbis no Brasil: de flores brancas, rosas e laranjas. As de flores brancas e rosas precisam ser branqueadas antes do consumo para remover o oxalato, um antinutriente. Já a de flor laranja pode ser consumida diretamente, sem a necessidade desse processo.

Receitas com ora-pro-nóbis

Completamente versátil, a PANC pode ser utilizada em diferentes preparos na cozinha, como em salada de folhas, para finalizar carnes, ou até mesmo fazer parte da massa de bolos. Confira três sugestões de receitas fáceis a seguir:

Angu com creme de ora-pro-nóbis

Angu com creme de ora-pro-nóbis ensinada pelo Salvatore Loi Foto: Tadeu Brunelli|Estadão

Ao lado de um passo a passo completo e uma lista de ingredientes, você aprende e prática uma forma de introduzir a ora-pro-nóbis em seu cardápio de forma saudável. Com uma dica especial, em que, pode finalizar seu prato com uma generosa colher de gel de músculo e cebulet, depois é só servir. Veja a receita completa neste link.

Bolo de abóbora com ora-pro-nóbis

OOra-pro-nóbisé uma verdadeira fábrica de alimento. As folhas são gostosas, nutritivas e fartas. Os brotos, com espinhos ainda moles, avermelhados e delicados, são deliciosos. O fruto é utilizado para fazer geleias e as flores são melíferas. Em Minas, essa planta não tem nada de "não convencional". É muito usada em refogados e como acompanhamento. Por aqui, separamos umareceita de bolo de abóbora para fazer com o ora-pro-nóbis. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Use uma abóbora madura para fazer essa receita leve e colorida que vai conquistar seus familiares. Ao lado de um seis passos e apenas oito ingredientes, você consegue introduzir de mais uma forma essa PANC cheia de benefícios. Veja o modo de preparo completos nesse link.

Porquinho prensado

Porquinho prensado ensinado por Frederico Trindade e Felipe Rameh Foto: Roberto Seba|Estadão

Desenvolvida por Felipe Rameh e Frederico Trindade, essa receita utiliza barriga de porco, mix de legumes e conta com a ora-pro-nóbis na finalização. Aprenda o passo a passo completo neste link.

Onde encontrar ora-pro-nóbis

17/07/2024 USO EDITORIAL EXCLUSIVO / C2 / CADERNO2 / CADERNO 2 - POR AÍ A CASA DO PORCO - A VOLTA DE JEFFERSON RUEDA. Crédito: Mauro Holanda Foto: Mauro Holanda

Se preferir experimentar a planta fora de casa, o restaurante A Casa do Porco, em São Paulo, oferece um menu-degustação inspirado nos sabores do interior. Entre os destaques, está um prato que combina ora-pro-nóbis com gengibre e pétalas de flores comestíveis, proporcionando uma experiência única ao paladar. Saiba mais sobre o restaurante no link.