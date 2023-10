Por que o formato do seu copo de whisky muda tudo; entenda

Ao explorarmos as páginas da história, é fascinante observar como diferentes culturas e regiões desenvolveram suas próprias maneiras de apreciar o whisky, e os copos não escaparam dessas influências.

Dos majestosos castelos de Edimburgo às movimentadas ruas de Tóquio, cada local trouxe sua singularidade ao mundo da mixologia. Pensando nisso, a TopView preparou um guia que ensina sobre o uso de copos de whisky.

Glencairn

Este copo compacto, apreciado por especialistas e entusiastas do whisky, foi projetado para intensificar a experiência de degustação. Sua forma estreita na parte superior concentra os aromas complexos, permitindo uma apreciação mais detalhada.

A base larga proporciona uma visão clara da cor e textura do líquido. Inspirado nos tradicionais copos escoceses de whisky, ele retém os aromas delicados, transformando a experiência geral de degustação. Desenvolvido em colaboração com mestres destiladores de Speyside, na Escócia, o Glencairn foi criado para otimizar tanto o sabor quanto o aroma do whisky.

PUBLICIDADE

Tumblr

Também chamado de “old fashioned”, “lowball” ou “rocks”, este copo é icônico para o whisky. Com capacidade entre 113,6 mL e 284,0 mL, tem um fundo cônico com vidro grosso para estabilidade e mistura de ingredientes. Mais baixo que o highball, é ideal para destilados, mantendo o líquido próximo ao nariz. Pode-se apreciar single malt ou bourbon puro ou com gelo em um copo limpo.

Originado nos séculos passados, sua ligação com o whisky consolidou-se no século XIX e início do XX, especialmente na América do Norte, quando o whisky passou a ser consumido com gelo, levando à necessidade de um copo mais largo e robusto para acomodar gelo e resistir ao uso frequente.

Snifter

Conhecido como copo de conhaque, brandy, conhaqueiro ou balão, este tipo de copo tem uma base larga, abertura estreita e haste curta. É especialmente indicado para whiskies de sabor robusto, permitindo a fácil agitação dos líquidos para liberar seus aromas distintos.

PUBLICIDADE

Sua forma estreita na parte superior captura e concentra os aromas, oferecendo uma experiência olfativa intensa ao se aproximar para beber. É ideal para apreciar as sutis mudanças de calor que afetam os aromas e sabores do whisky.

The Tulip

O copo Tulipa, nomeado devido à sua semelhança com a flor, é uma versão estilizada do Glencairn, com uma haste para evitar o aquecimento do líquido. Sua forma estreita na parte superior concentra os aromas, ideal para degustações.

Originado nas adegas de Jerez, na Espanha, é tradicionalmente usado para degustar vinho e é preferido por apreciadores de whisky single malt que buscam experiências refinadas. É especialmente útil para whiskies com aromas delicados ou complexos, destacando as notas de forma clara e sem interferências.

Highball

PUBLICIDADE

O copo Highball é um clássico amplamente reconhecido em bares e filmes. Sua simplicidade é sua marca registrada: reto, sem curvas, com capacidade variando de 240 a 350 mL.

Sua altura é ideal para misturar bebidas com gelo e outros ingredientes sem tornar a bebida muito concentrada. Perfeito para quem gosta de whisky com misturas como soda ou limonada, sendo uma escolha excelente para tardes de verão.

Receitas testadas e aprovadas

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.