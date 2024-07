Os 3 pratos mais populares da região região Centro-Oeste do Brasil

Entre as cinco regiões do Brasil, a Centro-Oeste se destaca por sua gastronomia por alguns pratos específicos que ganharam popularidade em todo o país, como cita o TasteAtlas. A galinhada, o arroz com pequi e a pamonha goiana formam essa lista dos pratos mais populares desta região brasileira.

Galinhada (1º lugar)

A galinhada é descrita como um prato bastante consumido em Goiás, preparado principalmente com arroz e frango em um ensopado bem elaborado.

O guia gastronômico revela que o prato é encontrado em vários restaurantes da região e geralmente é servido com pimenta e cebola verde. A galinhada conquistou 3,9 estrelas entre a votação dos usuários.

Galinhada

Embora o prato seja encontrado em restaurantes, ele também pode ser feito em casa. Para isso, é necessário cebola, tomate, salsinha e suco de um limão entre os ingredientes. Veja a receita completa aqui.

Foto: Romulo Fialdini

Pamonha goiana (2º lugar)

O TasteAtlas ressalta a versatilidade da pamonha como um dos pontos fortes do prato, podendo ser doce ou salgado. A pamonha pode ser consumida durante todo o ano, mas está associada à época de Festas Juninas, quando torna-se um dos pratos protagonistas.

Pamonha

A chef Aline Chermoula compartilhou com o Paladar esta receita fácil de fazer em casa, podendo servir toda a família. A sugestão para descobrir se a pamonha está pronta é observar os saquinhos amarelados. Veja a receita completa aqui.

LAB09- SAO PAULO 15/06/2008 PALADAR OE - Fotos da oficina de pamonha da Neide Rigo. Foto: Felipe Rau/AE Foto: ESTADAO

Arroz com pequi (3º lugar)

O arroz com pequi é o terceiro prato mais popular da região Centro-Oeste do Brasil. Apesar do pequi ser o ingrediente principal desta receita, você pode incluir caldo de galinha, óleo, alho, cebola verde e outras opções para adicionar mais sabor, segundo o guia gastronômico.

Frango com pequi

O arroz com pequi é uma ótima opção, e você também pode apostar em outras receitas com o fruto, como o frango com pequi. Veja a receita completa aqui.

Receita de frango com pequi ensinada por Agenor Maia Foto: Roberto Seba|Estadão

TasteAtlas: o que é

As classificações do guia gastronômico são baseadas em votações e opiniões populares, ou seja, de pessoas que não são especialistas em gastronomia.

Os usuários do TasteAtlas votam de 0,5 a 5,0 em pratos, bebidas e restaurantes autênticos, com o site posteriormente reunindo esses dados e criando médias globais, como foi o caso com os pratos típicos da região Centro-Oeste do Brasil.