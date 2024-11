Prêmio nacional de cerveja artesanal elege finalistas; conheça

O júri técnico e a classificação popular da primeira fase do Prêmio CNA Brasil Artesanal de cerveja 2024 elegeu dez finalistas do ano. Essa fase contou com mais de 150 produções de todo o país, levando em conta as características da bebida e sua história no mercado.

Segundo o portal oficial do concurso, com os finalistas definidos, a premiação vai eleger, nesta terça-feira, 12, cinco cervejas nas categorias Ale e outras cinco na Lager. As vencedoras receberão prêmios, certificados e Selo de Participação Ouro, Prata e Bronze.

Finalistas (categoria Ale)

Cerveja Aratinga Fruit Beer (BA): essa cerveja artesanal destaca o caju e tem baixo teor alcoólico, sendo saborosa e leve -produtor José Macedo dos Santos. Cerveja Barley Wine (RS): bebida que se diferencia pela produção com técnicas apuradas -produtor Paulo Rodrigo Dapper. Cerveja Seja Minha Luz (DF): finalista com 9% de teor alcoólico e resultado considerado interessante -produtor: Tácio de Araújo Montes. Cerveja Aurora Goiaba Sour (PR): apresenta notas de goiaba e frutas tropicais -produtor Ricardo de Almeida Lima. Cerveja Weiss Stier (RS): cerveja adocicada com aroma de banana e cravo, além de baixo teor alcoólico -produtor: Robert Krause Reichert.

Finalistas (categoria Lager)

PUBLICIDADE

Chope Puro Malte Pilsen (MG): lúpulos americanos fazem parte da bebida e a tornam ideal para beber em climas quentes -produtor Raphael Vieira Ferreira Carneiro. Cerveja Galo Velho Cold IPA (SP): conhecida por ter como protagonista milho e lúpulo na composição -produtor Alexandre Lewis Xerxenevsky. Cerveja Vemaguet 67 (SP): bebida encorpada ideal para climas frios -produtor José Marcos da Silva. Cerveja Export Stier (RS): é uma variação de pilsen considerada suave e fácil de beber -produtor Robert Krause Reichert. Cerveja Colombina Cold Brew Lager (GO): apresenta notas de café, além te possuir fécula de mandioca entre os ingredientes, resultando em uma cerveja fresca e saborosa -produtor Mark Neumann.

Prêmio CNA Brasil Artesanal de cerveja 2024

O Prêmio CNA Brasil Artesanal de cerveja 2024, realizado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), elege as melhores cervejas nacionais em duas categorias, com o objetivo de valorizar a profissionalização do setor e os pequenos e médios produtores.

A avaliação ocorre considerando a opinião do júri técnico e popular, que revelam finalistas do ano durante a primeira fase. As campeãs, eleitas na segunda etapa, recebem prêmios, certificados e o Selo de Participação Ouro, Prata e Bronze.