Melhor cerveja especial do mundo é revelada pelo World Beer Awards

A produção de cerveja está à todo vapor há muitos séculos, sempre popular entre o público. Esse fator possibilitou o surgimento de outras categorias além das tradicionais, como as cervejas especiais.

Elas são produzidas com maior qualidade, geralmente considerando aroma e sabor, podendo também incluir mais ingredientes sem perder a particularidade, sendo esse um dos seus diferenciais.

Nessa categoria, a melhor cerveja especial do mundo é a Grand Prestige Brut (Hertog Jan) de acordo com o World Beer Awards 2024. Essa bebida é produzida na Holanda pela empresa AB-InBev, conforme descreve a premiação internacional.

Do estilo Cervejas Brut, essa bebida possui 11,10% de teor alcoólico na composição e se destaca pelo sabor, com um rótulo que se assemelha a uma garrafa de vinho, evidenciando as cores preto e dourado.

Melhores cervejas de outras categorias

Além da cerveja especial, o World Beer Awards também considerou outras categorias. A Boon é a melhor cerveja Sour & Wild do mundo, por exemplo, se destacando pela acidez equilibrada e outras nuances saborosas.

Já a Vocation foi eleita a melhor cerveja clara do mundo, abrangendo outra categoria e evidenciado a combinação de aroma e sabor que evidencia frescor, especiarias e leve amargor.

World Beer Awards

O World Beer Awards elege anualmente cervejas de diferentes países, considerando ingredientes, sabor e estilo na avaliação. Elas são selecionadas primeiro dentro país de origem e as melhores passam para a etapa internacional, sendo julgadas por especialistas para definir as melhores cervejas do mundo.

Curiosidades sobre cerveja

Conhecer a melhor cerveja especial do mundo mostra que a produção em larga escala tornou outras categorias populares. Além desse resultado prático, a bebida também envolve história.