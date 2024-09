Melhor cerveja Stout & Porter do mundo é da Alemanha, revela premiação internacional

O setor de bebidas alcoólicas tem um grande pilar: as cervejas. Elas são tão populares que surgem produções em larga escala e vendas que vão além do país de origem. Embora possa ter essa proporção, algumas se destacam mais do que outras, como demonstrou uma premiação internacional.

O World Beer Awards 2024 elegeu a melhor cerveja Stout & Porter do mundo: a Zapfenduster. Produzida na Alemanha, essa bebida se destaca pelo teor alcoólico de 8,50% e estilo Imperial Stout.

No paladar, a Zapfenduster apresenta uma complexidade que abrange toque de doçura, amargor, café e chocolate, além de um aroma intenso de malte torrado. Embora tenha conquistado o primeiro lugar em 2024 nesta categoria da premiação, em 2023 essa bebida ganhou evidência ao receber a medalha de bronze, já se tornando um destaque internacional.

World Beer Awards

O World Beer Awards elege anualmente cervejas de diferentes países, considerando ingredientes, sabor e estilo na avaliação. Elas são selecionadas primeiro dentro país de origem e as melhores passam para a etapa internacional, sendo julgadas por especialistas para definir as melhores cervejas do mundo.

O World Beer Awards 2024 elegeu não somente cervejas desta categoria, mas também considerou cerveja sem álcool, de trigo, saborizada, cerveja preta, clara, especial e outras versões populares.

Melhor cerveja puro malte do mercado

A cerveja Stout & Porter tem características particulares, assim como uma cerveja puro malte. O Paladar convidou especialistas para testar 13 marcas de cerveja puro malte do mercado, com sabor e aroma entre os critérios de avaliação. Após essa degustação, que ocorreu às cegas, apenas três marcas se destacaram. Veja o teste completo.

Jurados Guto Procopio, Edu Passarelli, Junior Bottuira, Julia Leme e Bia Amorim avaliam 13 marcas de cervejas disponiveis gondolas de supermercado. - FOTO - DANIEL TEIXEIRA / ESTADAO Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Receitas com cerveja

As cervejas também podem integrar receitas, dando um toque de sabor especial. O Paladar tem um compilado de receitas fáceis com cerveja, como copa lombo na cerveja, paleta bovina na cerveja e muito mais. Acesse este link para conferir mais preparos com a bebida.