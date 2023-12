Restaurante na Bolívia tira carne bovina do cardápio e substitui por de jacaré

A chef Marsia Taha recentemente substituiu a carne bovina pela de jacaré em seu restaurante, como parte de uma estratégia para contribuir com a preservação da Amazônia.

Ela expressou suas razões durante o evento Meet the Chef, organizado pelo 50 Best, afirmando: “A Amazônia está queimando e nossas escolhas alimentares têm parte nisso”. O evento ocorreu antes da cerimônia de premiação na última terça-feira, 28, no Rio de Janeiro.

Dona do Gustu, restaurante situado em La Paz, Marsia é contra a expansão de terras agropecuárias, que têm devastado a região amazônica, e decidiu não incluir carne bovina em seus menus. “É a nossa pequena contribuição para a sustentabilidade”, afirmou. “Existem opções de carnes mais sustentáveis, além de lugares onde se pode comer um bom bife. O Gustu não é um local para isso”, completou.

Sem a carne bovina, a chef optou pelo jacaré. Ele é fornecido pela comunidade indígena de Tacama por meio da ONG Wildlife Conservation Society. Com isso, a venda do couro de jacarés para a Europa se tornou mais sustentável, já que a carne que outrora era descartada, passou a entrar nas receitas do Gustu.

A caça de jacarés é certificada, porém, é limitada a um quarto do total da população de machos com, no mínimo 1,80 metro de comprimento. A captura dos animais acontece somente entre outubro e novembro, nas noites de lua nova.

Para saber mais sobre a chef Marsia Taha e o cardápio do Gustu, leia a matéria.

