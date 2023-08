Projeto Cozinha de Talentos dará aulas gratuitas de gastronomia; veja como se inscrever

Realizado pelo Instituto São Paulo de Arte e Cultura com o apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes e o patrocínio da empresa de logística JSL, o projeto Cozinha de Talentos abre inscrições para novas turmas. A iniciativa oferece curso gratuito de gastronomia para jovens e adultos a partir dos 16 anos de idade, preferencialmente os que têm baixa renda.

De acordo com o portal Notícias de Mogi, a ação visa dar ao público-alvo oportunidades de inserção no mercado de trabalho, obtenção de renda e aprendizagem de processos de empreendedorismo. E mais, auxiliar no desenvolvimento do potencial criativo por meio do exercício da imaginação, da descoberta e da invenção, com vivências, pesquisas e experiências.

“A ideia é apresentar a gastronomia tradicional brasileira e transferir conhecimento para os participantes, na expectativa de salvaguarda dos saberes e fazeres dessas receitas que compõem o patrimônio imaterial do nosso país”, afirma Marcia Gliosce, Diretora Executiva do Instituto São Paulo de Arte e Cultura.

O curso conta com aulas presenciais, expositivas, teóricas e práticas, que começam no dia 7 de agosto na Escola de Empreendedorismo e Inovação, localizada na Rua Senador Dantas, 326, no centro de Mogi das Cruzes.

Os alunos selecionados serão divididos em duas turmas, e as aulas serão lecionadas em dias diferentes para cada uma. Para a Turma 1, as aulas serão nas segundas e terças, das 18h às 21h30; já a Turma 2, quartas e quintas, das 18h às 21h30.

As inscrições vão até o dia 2 de agosto e são realizadas via formulário online, que pode ser acessado aqui. A lista final dos selecionados será divulgada no dia 4 de agosto de 2023 nas redes sociais do projeto.