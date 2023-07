A 15º edição da Campus Party Brasil vai receber a final do Printer Chef, uma competição gastronômica que usa alimentos produzidos por impressoras 3D em parceria com a startup BioEdTech. O evento acontece no dia 30 de julho, no Pavilhão de Exposição do Distrito Anhembi, em São Paulo.

A competição é uma das novidades do evento, que contará também com workshops com informação sobre os produtos impressos, de acordo com a plataforma Mercado e Consumo.

“O Printer Chef foi um sucesso nas edições realizadas em Brasília e Goiás. Essa iniciativa inovadora combina a tecnologia com a gastronomia, proporcionando novas experiências culinárias”, afirmou o CEO da Campus Party Brasil, Tonico Novaes.

Na última quarta-feira (26) e nesta quinta-feira (27) acontecem as seletivas com os participantes de São Paulo, para definir o trio que disputará a final regional no dia 28. Serão 16 competidores de universidades e farão parte do júri especial a produtora e o apresentador do Highway to Health, Tanya O’Callaghan e Derrick Green, além do youtuber Fábio Chaves. Também estará presente o Raul Lemos, vice-campeão da 2ª edição do Master Chef Brasil.