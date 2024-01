Quais são as 3 melhores marcas de catchup do mercado? Relembre teste

A matéria de Cintia Oliveira, com o título ‘Qual o melhor catchup do supermercado?’, relevou quais foram as três melhores marcas de catchup eleitas por Paladar no ano passado após avaliação de especialistas: Qualitá, French’s e Heinz, respectivamente.

A degustação foi realizada às cegas - isto é, com dez marcas não identificadas - e levou em consideração aspectos como sabor, aroma, aparência e textura. Leia o conteúdo completo aqui.