Cerveja Petra é boa? Confira resultado de teste às cegas do Paladar

A cerveja é umas das bebidas alcoólicas mais famosas do Brasil e está presente no cotidiano das pessoas, seja em festas, almoços em família ou saída com amigos.

Cada um tem a sua favorita, ou então, aquela que não toma de jeito nenhum. Pensando nisso, o Paladar testou 13 marcas de cerveja puro malte vendidas nas redes de supermercado, entre elas a Petra, uma das mais vendidas no Brasil.

A cerveja foi bem avaliada pelos jurados convidados, mas não chegou ao top 3. Ela foi considerada bastante leve, com um leve toque de maçã e retrogosto quase doce, com um aroma que lembra maçã verde. Para os especialistas, o que faltou foi o amargor e o sabor de malte também deixou a desejar.

Ficaram entre as primeiras colocadas respectivamente a Spaten, Amstel e Império. Para saber o ranking com todas as marcas testadas pelos jurados, leia a matéria completa.